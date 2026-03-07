إعــــلانات
رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة الإطارين الشهيدين

بقلم نادية بن طاهر
قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه، إثر تلقيه نبأ التحاق إطارين آخرين بالرفيق الأعلى، من بين جرحى حادث سقوط طائرة النقل العسكرية بالناحية العسكرية الأولى.

وجاء في رسالة التعزية: “بأسى وحزن عميقين، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني نبأ التحاق إطارين آخرين بالرفيق الأعلى. من بين جرحى حادث سقوط طائرة النقل العسكرية بالناحية العسكرية الأولى، أول أمس ليصبح عدد شهداء هذا الحادث الأليم أربعة (04) إطارات”.

وأمام هذا المصاب الجلل، جدد رئيس الجمهورية، تعازيه الخالصة لعائلات الشهداء، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وللجريحين الباقيين الشفاء العاجل.

