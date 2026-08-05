رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة العميد كمال لخضر من القوات البرية للجيش الوطني الشعبي

قدّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. تعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد العميد كمال لخضر، من القوات البرية للجيش الوطني الشعبي. إثر وفاته بالمستشفى المركزي للجيش.

كما تقدّم إلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، بأخلص عبارات التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وأهلهورفاقه جميل الصبر والسلوان. وذلك حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور