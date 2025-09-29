رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة الفنان القدير فوزي صايشي

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية، إلى عائلة الفنان القدير فوزي صايشي.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ انتقال الفنان المرحوم بإذن الله فوزي صايشي إلى جوار ربه. بعد مكابدة طويلة للمرض”.

وأضاف الرئيس تبون: “وإذ نعزي عائلة الفنان في مصابهم الجلل، نعزي بهذه المناسبة الأليمة أسرة السينما الجزائرية خاصة، والفنية عامة. حيث ترك بينهم بصمة فنان مرموق ومتميز في أعماله الهادفة، من أفلام ومسلسلات. طيلة عقود صنعت دوما بهجة الجماهير”.

وختم رئيس الجمهورية رسالته بالقول: “ولا نملك أمام هذا المُصاب إلا أن نرفع أكف الضراعة. بأن يتغمد روحه بواسع رحمته ويشمله بمغفرته، ويسكنه فسيح الجنان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.