رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة المجاهد محمد مازوني

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة، في وفاة المجاهد، الضابط في جيش التحرير الوطني، وعضو الحكومة سابقا، محمد مازوني.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نبأ رحيل المجاهد. الضابط في جيش التحرير الوطني، وعضو الحكومة سابقا، محمد مازوني”.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم الرئيس تبون، إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الثورية بخالص التعازي. راجيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة. ويسكنه فسيح الجنان ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان.