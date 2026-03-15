رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة المجاهد نور الدين جودي

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه، لعائلة المجاهد المرحوم نور الدين جودي.

وجاء في رسالة التعزية: “بسم الله الرحمن الرحيم: (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ).. إلى عائلة المجاهد المرحوم نورالدين جودي..

تلقيت ببالغ التأثر والأسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد المرحوم نورالدين جودي، أحد الدّبلوماسيين الرّواد. من الذين تركوا بصماتهم المميّزة باحترافٍ عالٍ، في كل المواقع التي تولّاها بوزارة الخارجيّة، وبأدائه المشهود في محافل ومنظمات خارجية”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “الفقيد المجاهد انضم إلى صفوف الثورة ضمن الوحدات المتمركزة على الحدود. ويُحْفَظُ له في مسارِه شَرَفُ تدريبِ الزعيم الجنوب إفريقي “نيلسون مانديلا” على استعمال السلاح خلال إقامته في معسكرات جيش التحرير الوطني”.

وتابع الرئييس تبون: “إننا ونحن نودع مجاهدًا ودبلوماسيا وطنيا، أتوجّه إليكم وإلى كافّة أقارب وذوي الفقيد بخالص التّعازي وأصدق مشـاعــر الـمواسـاة. داعيا الـمَولى عزّ وجلّ أن يتغمّدهُ بواسع الرّحمـة، ويُسكنهُ فسيح جنّاته، ويـمُنّ عليكم جميعًا بجميل الصّبر والسّلوان .. عظّم اللهُ أجركم .. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.