رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة المقدم سطيطرة محمد علي

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، تعازيه في وفاة المقدم سطيطرة محمد علي من دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

وجاء في رسالة التعزية: “بهذا المصاب الجلل، يتقدم الرئيس بأصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر المواساة لعائلة الفقيد. ولأفراد الجيش الوطني الشعبي. متضرعا للمولى عزّ وجلّ أن يتغمده برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جناته. ويلهم ذويه من الصبر أحسنه ومن السلوان أجمله.. إنا لله و إنا إليه راجعون”.