رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة الوزير الأسبق شمس الدين شيتور

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى عائلة الوزير الأسبق والبروفيسور المرحوم شمس الدين شيتور.

وجاء في نص الرسالة:” تلقيت ببالغ التأثر، نبأ وفاة المرحوم البروفيسور شمس الدين شيتور، الذي فقدت الجزائر برحيله أحد أبرز الأكاديميين، فلقد كان له مسارٌ علمي، مَيزته مساهماته وأبحاثه الأكاديمية التي ارتقت إلى مراجع جامعية يتداولُها الطلبة والمختصون في الجامعات ومراكز البحث.

وتابع الرئيس تبون: “الفقيد الذي تولّى حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كما عيّنَ لاحقا عضوا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، أَبان عن مقدرة علمية وكفاءة عاليةٍ والتزامٍ وطني، تشهد على مكانته العلمية المرموقة وعلى وفائه للجزائر.. ولا يسعنا أمام هذا المصاب إلاّ أن نتوجه إلى عائلته الكريمة وأهله وذويه والأسرة الجامعية وزملائه أعضاء مجلس الأمة، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. “إنّا لله وإنّا إليهِ راجِعون”.