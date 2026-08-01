رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة نجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه، في وفاة عبد الحق بن بولعيد، عضو مجلس الأمة ونجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد.

وجاء في نص التعزية: “يرحل الفقيد عبد الحق بن بولعيد عضو مجلس الأمة ونجل الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد. بعد أن حمل بأمانة شرف النسب وصان عزة الانتماء. وأدى بالتزام وطني خالص مهامه النيابية ضمن الثلث الرئاسي بمجلس الأمة”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “وإنني إذ تلقيت هذا النبأ الأليم ببالغ التأثر والأسى. أتوجه إليكم وإلى كافة الأهل والأقارب بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة. داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.