رئيس الجمهورية يُعزي ملك إسبانيا

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى ملك إسبانيا فيليبي السادس. إثر الفيضانات المدمرة التي مست عدة أقاليم بالمملكة الإسبانية.

وجاء في رسالة التعزية: لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى النبأ الصادم للفيضانات المدمرة التي مست عدة أقاليم بمملكة إسبانيا الصديقة. ولا سيما فالنسيا وقشتالة لامانشا والأندلس، والتي خلفت حصيلة مفجعة من الضحايا إلى جانب الخسائر المادية الكارثية.

وتابع الرئيس تبون قائلا:” على إثر هذه الفاجعة التي المت بكم أتقدم إلى جلالتكم وإلى حكومتكم وإلى الشعب الإسباني الصديق. باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بخالص التعازي وأبلغ عبارات التعاطف وعميق المواساة لعائلات الضحايا”.

وأكد رئيس الجمهورية لملك إسبانيا تضامن الجزائر الكامل والمطلق مع إسبانيا واستعدادها لتقديم يد المساعدة والدعم. من أجل الإسهام في التخفيف من وطأة هذه الكارثة الطبيعية التي طالت بلدكم الصديق. مضيفا “تقاسم الجزائر لمنحنتكم وآلامكم، تفضلوا صاحب الجلالة بقبول أسمى آيات تقديري ومودتي”.