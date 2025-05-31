رئيس الجمهورية يُعزي نظيره النيجيري في ضحايا الفيضانات

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة، لرئيس جمهورية نيجيريا، إثر الفيضانات التي اجتاحت المناطق الوسطى من ولاية النيجر، والتي خلفت عشرات الضحايا والعديد من المصابين إلى جانب خسائر مادية معتبرة.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقيت نبأ الفاجعة الأليمة التي ألمت ببلدكم الشقيق. إثر الفيضانات التي اجتاحت المناطق الوسطى من ولاية النيجر. والتي خلفت عشرات الضحايا والعديد من المصابين إلى جانب خسائر مادية معتبرة”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وباسمي الخاص ومن خلالكم. إلى حكومة وشعب جمهورية نيجيريا الفيدرالية وإلى أسر الضحايا. بأصدق عبارات التعازي وخالص مشاعر التضامن والمواساة. داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.

وختم الرئيس تبون: “وإذ أجدد لكم تعازي الخالصة، تفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام”.