رئيس الجمهورية يُعطي إشارة إنطلاق عملية توزيع السكنات 2026

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على إعطاء إشارة الإنطلاق الرسمي لعملية توزيع السكنات 2026 عبر كامل التراب الوطني.

وجاء ذلك، بمناسبة الذكرى الـ64 لعيـد الاستقـلال 05 جـويلية 1962 - 2026.

وتشمل عملية توزيع السكنات 2026، توزيع 179.168 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني. منها 42.520 سكنا بصيغة العمومي الإيجاري. و11.914 سكنا بصيغة البيع بالإيجار ”عدل”. و9.975 سكنا بصيغة الترقوي المدعم. و7.353 سكنا بصيغة الترقوي الحر. و76.423 إعانة في صيغة السكن الريفي، و30.983 مقرر استفادة من إعانات التجزئات الاجتماعية.