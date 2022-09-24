رئيس الجمهورية يُعلن رفع الأجور ومنحة البطالة ومراجعة منح التقاعد

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن رفع الأجور المتوسطة والضعيفة، ومراجعة منح التقاعد، وكذا رفع منحة البطالة، إبتداء من جانفي 2023.

وأورد رئيس الجمهورية، في كلمة له على هامش إشرافه على لقاء الحكومة والولاية اليوم السبت: “اقتصادنا بدأ يسترجع صحته، وفي 2023 سنواصل رفع الغبن عن المواطن. سيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة”.

وتابع رئيس الجمهورية: “أسسنا لمنحة البطالة كشبه مرتب ريثما يجد الشباب البطال منصب عمل قار. والقرار لاقى استحسان من قبل الشباب”.

وأكد الرئيس تبون، أن الدولة الجزائرية، ماضية نحو تحقيق القوة الاقتصادية قائلا: “اقتصانا اليوم بدأ يتعافى. وغايتنا هي تنمية دخلنا القومي بشكل يمككنا من دخول مجموعة بريكس”.

وأشار الرئيس تبون، إلى أنه وخلال شهري جانفي وفيفري، سينكب عمل الحكومة باشراف من الوزير الأول على مراجعة مرتبات المعلمين وشبه الطبيين. باشراك كل الفاعلين تزامنا ومراجعة القوانين الأساسية لهاتين الفئتين وسيندرج ذلك في ميزانية 2023.

وأكد رئيس الجمهورية، أنه ومن بين ما حققناه هو وضع الجزائر اليوم في المحيط الإقليمي والقاري والدولي والمتوسطي وغير المتوسطي بشهادة كل المنظمات المالية الدولية.

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول: “سنسعى دوما إلى الحفاظ على آلة الانتاج والعمل”.