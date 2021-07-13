رئيس الجمهورية يُعلن عن فتح الحدود بين الجزائر والنيجر

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن فتح الحدود بين الجزائر والنيجر، في ندوة صحفية عقب لقائه مع رئيس النيجر محمد بازوم، والذي يقوم بزيارة عمل للجزائر.

وأورد الرئيس تبون: “المحادثات الأولية جعلتنا دولتين متفقتين على كل ما طرح من قبل الإخوان في النيجر، واتفقنا على التعاون في كل الميادين على مستوى الري والنفط والتبادل في الحدود”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “اتفقنا على فتح الحدود بين الدولتين، لتصدير مواد جزائرية نحو النيجر واستيراد مواد من النيجر”.

وتابع الرئيس تبون، إن الطرفان اتفقا على سياسة واضحة، بالنسبة للعمال القادمين من النيجر للعمل بالجزائر، في مختلف المجالات.

وبخصوص التعاون الأمني، أكد الرئيس تبون إن الطرفان اتفقا تماما.

وبصفة عامة، صرح رئيس الجمهورية، إن الطرفان اتفقا اتفاقا تاما على كل المشاكل والأمنيات التي تم طرحها من قبل الإخوان من النيجر، بخصوص التكوين وغيرها.