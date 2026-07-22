رئيس الجمهورية يُفرج عن المحبوسين الناجحين في “الباك” و”البيام”

وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو عن المحبوسين الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

كما وقع الرئيس تبون مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو كذلك عن المتحصلين على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني والحرفي المختلفة، خلال السنة الدراسية 2025-2026.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، سيستفيد، بموجب مرسوم العفو الرئاسي، ما يقارب خمسة آلاف محبوس، من مختلف الفئات والأنماط المذكورة.