رئيس الجمهورية يُقدم التهاني بمناسبة عيد الأضحى

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي.

وهنأ الرئيس تبون، الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، بكل وحداته عبر النواحي العسكرية. ضباطا وضباط صف وجنودا.

كما قدم تهانيه، لكل أولئك الأشاوس المغاوير المرابطين على حدود وطننا المفدى.

وقدم رئيس الجمهورية، تهانيه، لكل أفراد سلاح الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك.

كما قدم الرئيس تبون، تهانيّ عيد الأضحى، لكل الأطباء وعمال الصحة، الساهرين على أداء مهامهم بلا انقطاع في هذه الأيام المباركة.