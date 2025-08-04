رئيس الجمهورية يُكرم متقاعدي الجيش وعائلات شهداء الواجب الوطني

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، مراسم حفل تكريم بمناسبة اليوم الوطني للجيش، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، كرم الرئيس تبون، متقاعدي الجيش الوطني الشعبي المنحدرين من صفوف جيش التحرير الوطني. وعائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب.

وجاءت الاحتفالات بالذكرى الـ04 لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، تحت شعار “الجيش الوطني الشعبي السليل الوفي والدرع القوي”.