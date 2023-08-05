رئيس الجمهورية يُكرم هؤلاء الرجال في اليوم الوطني للجيش

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، على مراسم الإحتفال بالذكرى الثانية لليوم الوطني للجيش، بالنادي الوطني للجيش في بني مسوس بالعاصمة.

وكرم رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، متقاعدي الجيش وعائلات شهداء الواجب الوطني. ومعطوبي وكبار الجرحى في إطار مكافحة الإرهاب.

وفي البداية، تم تكريم مجموعة من أعضاء جيش التحرير الوطني، وهم اللواء المتقاعد كمال عبد الرحمان. والعميد المتقاعد سالم بن عبد الله، والعميد المتقاد نور الديم بن قرطبي. والعميد المتقاعد العربي عليوة. وكذا العقيد المتقاعد حمزة عوفي، والعقيد المتقاعد الحسين موساوي. والعقيد المتقاعد مسعود كسايحية، والعقيد المتقاعد علي بجاوي، والعقيد المتقاعد محمد مهدي. والعقيد المتقاعد بوعلام عزوز، والعقيد المتقاعد أحمد لخضر دريد، والمقدم المتقاعد محمد بوعلي بوغزالة. والمقدم المتقاعد محمد الطاهر عبد السلام، والمقدم المتقاعد عبد القادر بن عاشور. والمقدم المتقاعد عمر مشري، والمقدم المتقاعد البشير التاوتي. والمقدم المتقاعد عباس صاوشة، والرائد المتقاعد علي ثابت، والرائد المتقاعد عبد الحميد مقراني.

كما كرم رئيس الجمهورية عائلات شهداء الواجب الوطني، وهم عائلة العميد الشهيد الشيخ بوعمامة. وعائلة العميد الشهيد يحي عطاطفة، وعائلة الشهيد العقيد مجيد بن حسين. وعائلة المقدم الشهيد منير حجام.