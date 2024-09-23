رئيس الجمهورية يُكرّم الأبطال البارالمبيين

كرّم اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأبطال البارالمبيين، الذين تألقوا ورفعوا الراية الوطنية عاليا، في دورة باريس، التي جرت ما بين الـ 28 أوت الماضي والـ 8 سبتمبر الجاري.

واستقبل الرئيس تبون، أبطال “الهمم” بقصر المرادية، أين قام بتكريمهم على تشريفهم الجزائر. بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأولياء الأبطال وطواقمهم الفنية.

وكانت البعثة الجزائرية قد عادت من باريس محملة بـ 11 ميدالية. تصدرت بها الترتيب العربي والإفريقي، بواقع 6 ميداليات و5 برونزيات.