رئيس الجمهورية يُكرّم عددا من المستثمرين الفلاحيين بشهادات تقدير

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تكريم عدد من المستثمرين الفلاحيين بشهادات تقدير. نظير جهودهم في خدمة القطاع وتميزهم في ترقية هذا القطاع. وتحسين مردوده من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

كما أشرف الرئيس تبون على تكريم عزاوي جيلالي ولد الشيخ رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي. وكريم عليليش مستثمر فلاحي في زراعة أشجار زيت الزيتون البيولوجي بالجلفة. بالإضافة كذلك إلى نظيرة لأولبصير منتجة للزيوت النباتية والعطرية بسوق اهراس.

كما تم تكريم كريم حليمة خالد مديرة مزرعة البرهنة بالمغير. وتكريم حجاج محمود رائد في انتاج وتكثيف بذور الحبوب بالمنيعة. وكذا عبد اللطيف ديلمي الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، مستثمر ومنتج في شعبة الحليب ومشتقاته ومن مؤسسي ملبنة الحضنة. ناهيك عن تكريم مجيدي إدريس مطور برمجيات وتطبيقات رقمية في قطاع الفلاحة بولاية المسيلة.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة.

وأشرف الرئيس تبون على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة لسنة 2023 تحت شعار “الفلاحة.. من أجل أمن غذائي مستدام”.

كما كان في استقبال رئيس الجمهورية، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزير الفلاحة عبد الحفيظ هني. وكذا كبار المسؤولين في الدولة، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. بالإضافة كذلك إلى رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، والفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. ناهيك عن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. ومدير الديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. بالاضافة الى مستشاري رئيس الجمهورية

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