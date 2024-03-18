رئيس الجمهورية يُنصب اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالإستثمار

نصّب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي يرأسها بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، هي هيئة عليا مكلّفة بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين.

وبهذه المناسبة أكد رئيس الجمهورية على الأهمية الخاصة التي يوليها لهذا المجال الحيوي. مثمنا المجهودات التي يبذلها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في دفع وتيرة الاستثمار لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات.

كما أشاد الرئيس بنتائج التعاون بين وزارة التجارة وترقية الصادرات ومجاس التجديد الاقتصادي الجزائري. الذي تجاوب مع مبادرة تخفيض أسعار السلع والمواد الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان الفضيل.