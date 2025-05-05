رئيس الجمهورية يُهدي سلطان عمان حصانا بربريا أصيلا

أهدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضيف الجزائر، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، حصانا بربريا أصيلا.

هذا وودع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، ضيف الجزائر، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، بمطار الجزائر الدولي، عقب زيارة دولة دامت يومين.

وكان رئيس الجمهورية، قد استقبل صباح اليوم، سلطان عُمان، هيثم بن طارق الذي وصل أمس إلى الجزائر، بقصر المرادية.

كما أجرى الرئيس تبون، محادثات على انفراد مع السلطان، هيثم بن طارق، توسعت فيما بعد إلى وفدي البلدين.

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