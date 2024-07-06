رئيس الجمهورية يُهنئ الرئيس الإيراني الجديد

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب، مسعود بزشكيان.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، عبر الرئيس تبون، في الرسالة، باسمه وباسم الجزائر حكومة وشعبا عن تهانيه الحارّة بمناسبة انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه النبيلة السامية بما يلبّي تطلعات الشعب الإيراني الشقيق.

كما جدد رئيس الجمهورية ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.

مؤكدا عزمه على تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.