رئيس الجمهورية يُهنئ الطلبة المتوجين بالجوائز الكبرى في مسابقة “هواوي بشنزن” الصينية

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الطلبة، من مختلف الجامعات والمدارس، على الإنجاز التكنولوجي غير المسبوق في النهائيات العالمية لمسابقة “هواوي بشنزن” الصينية.

وكتب رئيس الجمهورية، في صفحته الرسمية على فايسبوك: “ألف مبروك للجزائر ولطلبتها الأعزاء، من مختلف الجامعات والمدارس على الإنجاز التكنولوجي غير المسبوق في النهائيات العالمية لمسابقة (هواوي بشنزن) الصينية. وافتكاكهم الجوائز الكبرى باعتبارها أعلى مكافأة في هذه المسابقة الدولية من بين 100 دولة في العالم”.

وأضاف الرئيس تبون: “وإذ أحيّيكم على تشريفكم للجزائر، أدعوكم لمواصلة هذا النسق العلمي الهام، وبالتوفيق لكم جميعاً”.