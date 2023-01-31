رئيس الجمهورية يُهنئ المُنتخب المحلي بعد بلوغه نهائي الشان

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المُنتخب الوطني للاعبين المحليين بعد بلوغه نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا للمحليين المُقامة بالجزائر.

حيث نشر الرجل الأول في الدولة الجزائرية تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وجاء فيها:”مشوار مشرّف و تأهل عن جدارة لنهائي الشان..ألف مبروك لفريقنا الوطني و مدربه و طاقمه و كل من ساندهم..تستحقون ‫الكأس‬..‫ تحيا الجزائر”‬.

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