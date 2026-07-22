رئيس الجمهورية يُهنئ طلبة المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طلبة المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر لتفوقهم في المنافسة الهندسية الدولية بالمملكة المتحدة.

ونشر الرئيس تبون تغريدة على منصة “إكس”.. “من إنجاز إلى إنجاز .. نفتخر بطلبتنا من المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر، لافتكاكهم Allan Staniforth Best Newcomer جائزة Award كأفضل فريق مشارك لأول مرة في المنافسة الهندسية الدولية Formula Student 2026 UK. التي أقيمت بحلبة “سيلفرستون” العريقة بالمملكة المتحدة، بمشاركة جامعات دولية عديدة.. اتضحت الآفاق الواعدة لشبابنا والمستقبل بين أيديكم.. واصلوا على هذا النهج والتوفيق حليفكم بحول الله.

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