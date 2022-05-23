رئيس الجمهورية يُهنئ مولودية البيض واتحاد خنشلة بتحقيقهما الصعود

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمسية اليوم الإثنين مولودية البيض واتحاد خنشلة عقب تحقيقهما الصعود للرابطة المُحترفة.

حيث نشر الرجل الأول في الدولة الجزائرية تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما قال رئيس الجمهورية:”مبروك الصعود لاتحاد خنشلة ومناصريه، إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالتوفيق في بطولة الموسم المقبل وحظ موفق في مشواره الكروي”.

قبل أن يُضيف:”مبروك لمولودية البيّض وأنصارها، الالتحاق بالمحترف الأول لكرة القدم. أتمنى كل التوفيق للفريق في مشواره خلال البطولة القادمة، وتحقيق المزيد”.