رئيس الجمهورية يُودع نظيره الجنوب إفريقي بالمطار

ودع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، ضيف الجزائر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

وقام رئيس جنوب إفريقيا، بزيارة دولة إلى الجزائر، بداية من يوم الخميس الماضي، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وكان رئيس الجمهوية عبد المجيد تبون، قد أسدى وساماً من مصف الاستحقاق الوطني، برتبة أثير، لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وجاء هذا التكريم نظير مجهودات شخصه السامي ولدولة جنوب إفريقيا، حكومة وشعباً. وإكبارا وتنويها بدورها المميز في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة في المحافل الدولية. وكشف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، من قبل نظام الأبرتايد للكيان الإسرائيلي.