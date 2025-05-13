رئيس الجمهورية يُوقع على السجل الذهبي للقصر الرئاسي بسلوفينيا

وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على السجل الذهبي للقصر الرئاسي لجمهورية سلوفينيا.

كما أخد الرئيس تبون، صورة تذكارية أمام الصحافة، رفقة رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرتس موسار.

وجاء ذلك، بعدما أستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، من طرف رئيسة جمهورية سلوفينيا بساحة الكونغرس بالعاصمة ليوبليانا.

وبعد الاستقبال الرسمي الذي خص به رئيس الجمهورية من طرف نظيرته السلوفينية. استمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين ليستعرضا بعدها تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.

كما قام رئيس الجمهورية، بوضع اكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لروح ضحايا الحروب بساحة الكونغرس بليوبليانا.

هذا وشرع الرئيس تبون، أمس الإثنين، في زيارة دولة إلى جمهورية سلوفينيا، بدعوة من نظيرته ناتاشا بيرتس موسار.