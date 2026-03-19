رئيس الجمهورية يُوقّع مرسومين للإفراج عن 5600 محبوس بمناسبة عيد الفطر

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين يتعلق الأول بجرائم القانون العام، يستفيد بموجبه، من عفو كلّي خمسة آلاف وستّمائة “5600” محبوس وغير محبوس محكوم عليهم نهائيا. الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم أربعة وعشرين (24) شهرًا أو يقلّ عنها.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه يَستثني مرسوم العفو الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم، في جرائم التخريب والإرهاب،.والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم الفساد جرائم القتل وجرائم تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بظرف مشدد والسرقات الموصوفة. جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام. بالإضافة كذلك إلى جرائم المخدرات والاتجار غير المشروع فيها، جرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية. جرائم التمييز وخطاب الكراهية وجرائم عصابات الأحياء، بعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.

أما المرسوم الرئاسي الثاني فيتعلق بالجرائم المتصلة بالنظام العام. وبالأخص الجرائم السيبرانية والتواصل الاجتماعي، وكلّ ما تعلق بهما.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور