رئيس الجمهورية: 1216 مليار دينار مستحقات البنوك لدى المستثمرين خلال شهر جانفي

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن قيمة مستحقات البنوك لدى المستثمرين خلال شهر جانفي، بلغت 1216 مليار دينار.

وخلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع الولاة والحكومة، أن التحكم في تضخيم الفواتير، سيمكن من تحصيل ما يقدر بنصف سنة من البترول.

وأضاف ” الجزائر تحوز على 15 الف مليار متر مكعب تحت الارض، بإمكاننا استغلالها”.

وتحدث رئيس الجمهورية عن نزيف اموال الدولة من عملة صعبة ودينار، مجددا التأكيد على محاربة الظاهرة وتجريمها.

كما أكد رئيس الجمهورية، أنه سيتم تجريم فعل عدم دفع الضرائب، واعتباره جريمة اقتصادية.