رئيس الجمهورية: 15 مليون تلميذ وطالب يدرسون مجانا

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن أساس التنمية والحفاظ على الإستقلال الوطني هو التعليم والتربية.

وأضاف الرئيس تبون خلال كلمة له بمناسبة مشاركته في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف بنواكشوط. أن مايقارب 30 بالمائة من الجزائريين والجزائريات في المدارس والثانويات والجامعات بالجزائر. مضيفا أنه بالرغم من تعداد السكان الذي بلغ 47 مليون نسمة في التعليم الابتدائي والمتوسط، التكوين المهني والتعليم العالي فهناك 15 مليون تلميذ وطالب يدرسون مجانا وهم حاليا يمثلون الثروة الحقيقية لبلدنا

وأوضح رئيس الجمهورية، أن التقدم والرقي يأتي بالأرقام التي تعكس تفوق التعليم. خاصة وأن القارة الإفريقية تعرف للأسف واقعا صعبا، من ارتفاع الأطفال غير المتمدرسين ونقص الموارد.

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