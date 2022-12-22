رئيس الجمهورية: 2023 ستكون سنة التكريس لكي لا نعود إلى الوراء

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اللقاء الاعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية ” سيأتي اليوم الذي تصبح فيه الرقمنة واقعا في الجزائر وسيكشف ماكان مستورا.”

واوضح الرئيس تبون ان 2023 ستكون سنة التكريس لكي لا نعود تابع انه لأول مرة في التقاليد الانتخابية، فضلت تكون التزامات مكتوبة وليس وعود.

ورده على سؤال الصحفي ان 2023 ستكون سنة التكريس حيث إنطلقت الجزار الجديدة في اول الامر بتعديل الدستور. كما أكد الرئيس تبون الاإنتخابات التي اجرتها الجزائر شفافة ونزبهة إلى حد بعيد كما انه ولا احد شكك فيها.

وبالمناسبة قدم الرئيس تبون شكره رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي على العمل الذي قام به في إجراء إتنتخابات نزبهة وشفافة.