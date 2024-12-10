رئيس الجمهورية: 6 آلاف طالب إفريقي يدرس بالجزائر.. 2000 منحة دراسية سنويا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنّ الجزائر لم تدّخر أي جهد للـمساهمة في النهوض بمجالات التربية والتعليم والتكوين في قارتنا. انطلاقا من الروح الأصيلة في سياسة الجزائر الخارجية الـمبنية على أولوية التضامن الإفريقي.

وأضاف الرئيس تبون خلال كلمة له بمناسبة مشاركته في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف بنواكشوط. أن الجزائر تستقبل الطلاب من مختلف الدُول الإفريقية الشقيقة في الجامعات ومعاهد التكوين والتدريب. مضيفا أن عدد الطلبة الأفارقة المسجلين حاليا في الجامعات الجزائرية يقارب 6 آلاف طالب. كما أن الجزائر تحصي سنويا 2000 منحة دراسية في التعليم العالي، و500 منحة دراسية سنوية في التكوين المهني.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن الجزائر تعتزم اليوم بالوصول إلى توفير فرص التعليم والتكوين لـ 65 ألف طالب إفريقي شاب في مختلف التخصصات بالمعاهد والجامعات منذ إستقلال الجزائر. كما تلتزم بالرفع من الأرقام وتلتزم في اطار الوكالة الحالية للتعاون مع الدول الإفريقية فتح بند خاص للتعليم حسب طلب الأشقاء الأفارقة.

وأكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تعمل على بناء وتأهيل الـمدارس في عدد من الدول الإفريقية. كما أنها تحتضن معهد الاتحاد الإفريقي لعلوم الـمياه والطاقة والتغيرات المناخية. حيث يعكس إنخراط الجزائر في الجهود المشتركة لترقية نظم التعليم في القارة الإفريقية. والإرادة الراسخة في تعزيز التعاون والتضامن القاري ومد جسور التواصل في بعده الإنساني عبر البعثات الطلابية بين الشعوب الإفريقية.

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