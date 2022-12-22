رئيس الجمهورية: سنة 2023 ستتوّج بدخول الجزائر في منظمة “بريكس”

اكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية ان سنة 2023 ستتوّج بدخول الجزائر في منظمة “بريكس”.

وقال رئيس الجمهورية ان عدد من الدول رحبت ووافقت بإنضمام الجزائر إلى منظمة بريكس منها الصين، الهند، جنوب، إفريقيا والبرازيل.

وصرح الرئيس تبون أنه حضر اجتماع منظمة “بريكس” لكن عن بعد وهذه المرة سندخل مباشرة وأحضر رسميا للاجتماع. وأضاف الرئيس تبون أود رفقة أعضاء منظمة “بريكس” أن نقوم بمشروع القطار العابر لإفريقيا.