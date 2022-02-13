رئيس الجمهورية يهنئ فرانك فالتر شتاينماير بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الجمهورية الألمانية

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الجمهورية الألمانية.

وذلك عبر الموقع الرسمي للرئاسة،حيث جاء في نص التهنئة:

بمناسبة إعادة انتخابكم على رأس الجمهورية الألمانية، أتقدم لفخامتكم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بأحر عبارات التهنئة وأصدق التمنيات بالنجاح في أداء مهامكم السامية وتحقيق الـمزيد من التطور والازدهار للشعب الألماني الصديق.

إن تجديد الثقة في شخصكم لإشادة واعتراف بما قدمتموه طوال مساركم السياسي في خدمة بلدكم الصديق، وإنّي على قناعة تامة على أن الفترة القادمة ستتيح تحقيق الـمزيد من الانجازات الراهنة.

وأغتنم هذه الفرصة لأشيد بجودة العلاقات الثنائية، ولأعرب لكم عن عزمنا الأكيد لمواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم شعبينا الصديقين، ويوطد علاقات التعاون بينهما.

كما أود أن أؤكد لكم عن استعدادنا الكامل للعمل على الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية في جوانبها الـمختلفة بما يخدم المصالح المتبادلة بيـن الجزائـر وألمانيا.

وإذ أجدد لكم تهاني الخالصة، أرجو أن تتفضلوا فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

أجرى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شكر الرئيس تبون نظيره المصري من خلال هذه المكالمة، على الاستقبال الحار والأخوي، الذي حظي به والوفد المرافق له، خلال زيارته لمصر الشقيقة.

كما تمّ خلال هذا الاتصال الهاتفي، بحث سبل التعاون في عديد المجالات، ولاسيما الاقتصادية منها، وتعزيز قنوات التواصل بين البلدين، تحضيرا لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة.

وبذات المناسبة شدّد الرئيسان على دعم مسار الجهود الليبية- الليبية، للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، كما يطمح إليه الشعب الليبي.

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وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى مطار القاهرة الدولي بمصر، أين أُستقبل من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وغادر رئيس الجمهورية، أرض الوطن، صباح اليوم الإثنين، متوجها إلى جمهورية مصر في زيارة عمل وأخوة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية سيباشر في زيارة عمل وأخوة إلى مصر تدوم يومين.

كما استمع الرئيس إلى النشيد الوطني بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين. واستعرض الرئيس تبون تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية.

كما كان في توديع رئيس الجمهورية كل من الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن. ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، وكذا مدير رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

ويرافق رئيس الجمهورية وفد وزاري هام في هذه الزيارة إلى الشقيقة مصر. بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية والسياسية بين الدولتين.

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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بقصر الاتحادية، عن خالص تمنيات مصر للجزائر الشقيق بالتوفيق والنجاح فى رئاسة القمة العربية المقبلة.

ورحب الرئيس المصري في البداية بالرئيس تبون قائلا: “من دواعي سروري أن أرحب بأخي فخامة الرئيس تبون في أول زيارة له إلى بلده الثاني مصر. متمنيا له إقامة طيبة”.

واغتنم السيسي، هذه المناسبة للتعبير عن تقدير مصر للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع الجزائر. في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقن ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.

وأشار الرئيس المصري، إلى المحادثات المكثفة والبناءة التي أجراها اليوم الثلاثاء مع الرئيس تبون. حيث قال أنهما تناولا خلال هذه المحادثات، مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين.

وأضاف السيسي، أن المشاورات قد عكست ارادة البلدين السياسية المشتركة نحن تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين. والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى أفاق أرحب. من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات. أخذا بالاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر والجزائر. ومنها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة. ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وصون مفهوم الدولة ومؤسساتنها الوطنية.

وكشف الرئيس السيسي، أن الطرفات توافقا على ما يلي:

تطوير التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وتذليل أي عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين.

توجيه الأجهزة المعنية في البلدين لبدء الإعداد للدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآليات التشاور السياسي. بما يخدم دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين. وتعزيز أطر التعاون والتنسيق ازاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استمرار التعاون المكثف في مجال مكافحة الارهاب في كافة أشكاله وصوره. وضرورة تبني المجتمع الدولي لمقاربة شاملة للتصدي للارهاب بمفهومه الشامل بمختلف أبعاده.

مواصلة مواجهة جميع التنظيمات الارهابية ودون استثناء أو تفريق. وتكثيف الجهود لتقويض قدراتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة ومنع منابع تمويلها.

وثمن الرئيس السيسي، في هذا السياق، جهود الجزائر في مكافحة الارهاب في منطقة الساحل والصحراء في ظل تحديات تلك المنطقة.

كما تناول الطرفان، آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية. حيث توافقا على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك بما يهدف إلى صون الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسيادة الدول العربية.

رئيس الجمهورية ونظيره المصري يبحثان القضية الفلسطينية والأزمة الليبية

كما بحث الطرفان، آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناولا مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والأجانب بدون استثناء، وفي مدى زمني محدد.

ويأتي ذلك، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين. وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق وحدتها وسيادتها واستقرارها.

كما تناول الطرفان، الأمن المائي المصري كونه جزءا من الأمن القومي العربي. وتوافقا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر.

وقد ثمن الرئيس تبون من جانبه الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لاتفاق شامل ومنصف بشأن قواعد ملأ وتشغيل سد النهضة.

كما اتفقا على تعزيز الجهود على الساحة الافريقية في ظل الدور المهم الذي تطلع به كل من الجزائر ومصر في هذا الشأن.

وكذا استمرار التنسيق والتعاون في اطار الاتحاد الافريقي. ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة. بما يمكنها من تجاوز أي تحديات تواجهها وتحقيق الرخاء والاستقرار لكافة أبناء القارة الإفريقية.