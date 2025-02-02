رئيس الجمهورية: لا يوجد الآن تنسيق أمني بيننا وبين المخابرات الداخلية الفرنسية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنه لا يوجد الآن تنسيق أمني بين الجزائر وبين المخابرات الداخلية الفرنسية.

وفي حواره مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، أكد الرئيس تبون أن الأمن الداخلي الفرنسي يخضع لوصاية وزير الداخلية روتايو الذي أطلق تصريحات معادية للجزائر.

وأضاف رئيس الجمهورية في السياق ذاته:”بعكس ما سبق، ما زلنا نحتفظ بتنسيق أمني مع المخابرات الخارجية الفرنسية لأنها تخضع لوصاية الدفاع والجيوش الفرنسية.”