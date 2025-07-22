رئيس الجمهورية يصل إلى إيطاليا

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم إلى جمهورية ايطاليا، حيث حطت الطائرة الرئاسية بمطار روما الدولي فيوميتشينو (ليوناردو دا فنشي).

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار روما الدولي، وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو وخافيير دومينغو فارنانديز غونزالاس مدير تشريفات قداسة البابا ليون الرابع عشر.

للإشارة، كان رئيس الجمهورية قد غادر اليوم أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا في زيارة رسمية يترأس خلالها أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية الإيطالية الرفيعة المستوى عن الجانب الجزائري.

كما تكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجلات بين البلدين الصديقين.