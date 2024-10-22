رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جلسة عمل مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان.

وعرفت الجلسة حضور رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام. وكذلك وزير الصحة ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي. والمدير العام لمجمع صيدال.

وعقب الجلسة، كشف البروفيسور عدة بونجار، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، عن تقديم عرض عمل اللجنة بين سنتي 2024 -2028 لرئيس الجمهورية.

ويتمثل عمل اللجنة في 5 محاور وهي: الوقاية، الكشف المبكر، التشخيص المبكر، التكفل بمرضى السرطان ومسار المريض، والبحث في مجال السرطان.

وأضاف البروفيسور بونجار أن الرئيس تبون أسدى تعليمات بتحصير مرسوم رئاسي للتكفل بجميع العراقيل المرتبطة بإقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الكشوفات.

كما أعطى رئيس الجمهورية أوامر لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بالإشعاع العلاجي للأطفال.