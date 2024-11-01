رئيس الجمهورية يستقبل عدداً من أصدقاء الثورة وأحفادهم 

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، عدداً من أصدقاء الثورة الجزائرية بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة المجيدة.

واستقبل رئيس الجمهورية “روزونجيلا ماتيي” حفيدة “أنريكو ماتي” عضو الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية. كما استقبل الرئيس تبون “كورتزي أليساندرو” زوج “روزونجيلا ماتيي”.

وبمناسبة عيد الثورة، استقبل رئيس الجمهورية، “فوهونغ نام نجل” الرمز الفيتنامي الجنرال “جياب”. وكذا “عبد الوهاب باكلي” مجاهد ووزير سابق.

وحظي “زويليفيليل مانديلا” حفيد الزعيم “نيلسون مانديلا” باستقبال من قبل رئيس الجمهورية.

والتقى الرئيس تبون، “استيبان سيلفا كوادرا” صديق الثورة الجزائرية عضو الجمعية العامة لأصدقاء الثورة الجزائرية.

كما استقبل رئيس الجمهورية، “بابلو سيبلفدار ألياندي” حفيد الرئيس الشيلي الأسبق “سالفادور إلياندي”.

ونقلاً عن التلفزيون العمومي، رئيس الجمهورية يستقبل “أليدا غيفارا” ابنة الرمز العالمي “أرنيستو تشي غيفارا”.

كما استقبل رئيس الجمهورية، “ماريا دو نسيمنتو دا قارسا دي أموريم” وزيرة الخارجية السابقة لـ”ساوتومي وبرنسيبي”.