رئيس الجمهوية: “نرفض أن يكون وجود الجزائر في القمم العربية للتزكية فقط”

تجنب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التعليق على عمل الجامعة العربية خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية.

وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص أفضل عدم التعليق على عمل الجامعة العربية لتجنب زيادة الشرخ.

وأضاف رئيس الجمهورية في السياق ذاته “نرفض أن يكون وجود الجزائر في القمم العربية للتزكية فقط”.

وحول تجديد آليات عمل المؤسسات الأممية والإقليمية قال الرئيس: أن كل المؤسسات الأممية والإقليمية تجددت آليات عملها باستثناء الجامعة العربية.

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال رئيس الجمهورية أنه” يشهد الله أننا دافعنا عنها ولن نتخلى عنها”.

كما أكد رئيس الجمهورية أن كل ما يحاك هنا وهناك لفرض أجندات في القضية الفلسطينية لا يعنينا.