زيادات معتبرة في معاشات المتقاعدين 

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين سيتم إقرارها خلال الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقابية في ساحة أوّل ماي بالعاصمة كشف رئيس الجمهورية أن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة.

كما جدد رئيس الجمهورية بالمناسبة التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة النابع من مبادئ بيان اول نوفمبر 1954.

في كلمة ألقاها رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للشغل، بدار الشعب قال: “يسرني أن أقف بينكم ونحن نحتفي بعيد العمال تحت سقف هذا الصرح المهيب”.

كما أكد الرئيس تبون أن ” هذا الصرح المهيب من ركائز التاريخ المعاصر للجزائر بكل ما يحمله من رمزية وكفاح وتاريخ طويل من النضال الذي قاده رجال شرفاء منذ الحركة الوطنية قدموا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من طينة إبن الثورة المظفرة الشهيد عيسات إيدير”.