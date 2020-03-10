رئيس الجهورية يوجه رسالة شكر وعرفان لجميع مهنيي الصحة

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة شكر وعرفان لجميع مهنيي الصحة بمختلف رتبهم جراء مجهوداتهم للتصدي لفيروس كورونا.

ونشرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في بيان لها، نص رسالة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتضمن نص الرسالة قول وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد “بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزارء المنعقد يوم 8 مارس 2020، يشرفني أن أبلغ بإسم رئيس الجمهورية، لجميع مهنيي الصحة بمختلف رتبهم، أنبل عبارات التقدير والشكر ورسالات التهاني والتشجيع نظير المجهودات المبذولة، وروح المسؤولية العالية التي طبعت نشاطات كل موظفي الصحة في هذه الظروف الخاصة التي تواجه معظم دول العالم، ومنها الجزائر، وضعية وبائية صعبة تجلت في تفشي وانتشار فيروس كورونا”.

وأضافت الرسالة “إن التصدي لهذا الوباء والحد من تفشيه وانتشاره لحماية صحة مواطنينا الأعزاء مهمة، لا محال في متناولنا، بفضل ما يزخر به القطاع من خبرة تقنية وطاقات وكفاءات بشرية مؤهلة”.