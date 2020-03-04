رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز يزور الجزائر أفريل المقبل

صرحت الوزيرة الاسبانية للشؤون الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون، ارشنا غونزليس لايا، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، سيزور الجزائر أفريل المقبل.

وأوضحت الوزيرة في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أنها أول زيارة لها إلى الجزائر، بعد تنصيب الحكومة الاسبانية الجديدة.

وأشارت الوزيرة الاسبانية، أنه سيتم بمناسبة زيارة سانشير الى الجزائر، عقد لقاء من أعلى مستوى، بين حكومتي البلدين، سيتم خلاله مناقشة علاقات البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة الى قضايا الساعة، وأمن الجوار.

وأضافت غونزليس “الجزائر دولة شقيقة، وكنا من الدول الأولى التي هنأت، الرئيس تبون، بفوزه في الرئاسيات”.

وعبرت الوزيرة الاسبانية، عن رغبة اسبانيا في إعادة بعث العلاقات، والارتقاء بها الى مستوى ممتاز.

وأفادت غونزليس، أن اسبانيا والجزائر سيعملان معا على مناقشة العديد من قضايا الساعة من بينها مكافحة الارهاب، وأمن الساحل، الطاقة.