رئيس الحكومة الإسباني: كورونا فرضت علينا عقد تحالفات قوية ونراهن على الجزائر

صرح رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، أن جائحة كورونا غيّرت موازين العالم، وفرضت عقد تحالفات جديدة وقوية.

وشدد شانسيز خلال انطلاق أشغال ملتقى الأعمال الجزائري الإسباني، أن التعاون يجب أن يكون في مستوى التحديات التي تواجه العالم.

ووقّعت الجزائر وإسبانيا مذكرة تفاهم للعمل معا من أجل تطوير البيئة والأرياف.

وشدد رئيس الحكومة الإسباني على ضرورة القيام بعملية انتقالية رقمية وبيئية وأيضا إتاحة الفرص للشباب بالإضافة للمساواة بين الرجال والنساء.

وأضاف سانشيز “نحن أمام لحظة تاريخية ويجب أن نكون في مستوى هذه الاستثنائية”.

وقال رئيس الحكومة الاسباني “في هذا الأسبوع تبنينا خطة عمل للصمود أمام كورونا ولتحديث الاقتصاد في بلدنا”.

ووصف سانشيز الجزائر وإسبانيا بالحليفين الاستراتيجيين، والذي يجمعهما الكثير على كافة الأصعدة.

وأضاف “الجزائر من بين البلدان التي نراهن عليها في استراتيجيتنا على المدى المتوسط والبعيد، وخاصة أن حضورها قوي بالمغرب العربي والقارة الإفريقية”.