رئيس الحكومة التونسية: مواقف الرئيسين الجزائري والتونسي منسجمة إزاء القضايا الإقليمية والدولية

أكد رئيس حكومة الجمهورية التونسية، أحمد الحشاني،بالجزائر العاصمة، أن مواقف ووجهات نظر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ونظيره التونسي، قيس السعيد، منسجمة إزاء العديد من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح له عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، أوضح رئيس الحكومة التونسية أن هذا اللقاء شكل مناسبة سعيدة. للاطلاع على رؤية الرئيس عبد المجيد تبون حول تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس. وكذا على مواقفه تجاه جملة من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي تنسجم مع مواقف ووجهات نظر الرئيس التونسي.

كما ذكر بأن هذا اللقاء يندرج في إطار زيارته إلى الجزائر على رأس الوفد التونسي المشارك في الدورة الـ 22 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية – التونسية، حيث قام بإبلاغ الرئيس تبون تحيات أخيه الرئيس قيس سعيد.

يذكر أن الاستقبال جرى بحضور كل من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، نذير العرباوي و وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد وسفير الجزائر بتونس.