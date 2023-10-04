رئيس الحكومة التونسية: نتطلع أن تحقق الاتفاقيات نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين

قال رئيس حكومة الجمهورية التونسية، أحمد الحشاني، نحرص على اثراء علاقات التعاون القائمة بين الجزائر وتونس. ونتطلع إلى أن تحقق مختلف الاتفاقيات والتوصيات النقلة النوعية المنتظرة على مستوى العلاقات التونسية والجزائرية.

وخلال ندوة صحفية على هامش اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون. جدد رئيس الحكومة التونسية شكره للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشيدا بكرم الضيافة والأجواء الأخوية التي طبعت الأشغال.

وأكد الحشاني أن هذه الدورة فرصة ملائمة لتقييم مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين. وبحث الارتقاء بعلاقات الاخوة والتعاون القائمة بين تونس والجزائر.

كما أشاد الوزير التونسي بمخرجات اجتماعات الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة، مثمنا تنظيم المنتدى الاقتصادي لرجال الاعمال بمناسبة انعقاد هذه الدورة و “الذي يعكس قناعتنا بالدرو المحوري للقطاع الخاص بتشبيك العلاقات الاقتصاددية بين الجزائر وتونس”، يضيف الوزير

وفي كلمته أشار رئيس الحكومة التونسية إلى توقيع 26 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية، التي تهم مختلف القطاعات التي تساهم بلا شك في المزيد توطيد وتنويع العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس.

وفي ختام الندوة، قال أحمد الحشاني “اللجنة خرجت بعديد التوصيات الهامة للمزيد دفع التعاون المشترك على مختلف الاصعدة والتي ستعمل على تنيفذه في اطار الحرص على اثراء علاقات التعاون القائمة بين الجزائر وتونس ونتطلع الى أن تحقق مختلف الاتفاقيات والتوصيات النقلة النوعية المنتظرة في مستوى العلاقات التونسية والجزائرية، كما ستحظى توصيات هذه الدورة بمعالجة خاصة من الجزائر وتونس وسنحرص على الالتزام بعقد مختلف الاجتماعات الفنية والقطاعية، اجتماعات فرق العمل وفقا للمواعيد المنصوص عليها بمحضر الدولة.

كما دعا رئيس حكومة الجمهورية التونسية، أحمد الحشاني، نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان لزيارة تونس.

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