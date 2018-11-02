رئيس الحكومة التونسي: الثورة الجزائرية محطة مضيئة في تاريخ المنطقة ونبراس ملهم للأجيال القادمة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء أمس الخميس، في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم في مقر سفارة الجزائر بتونس، بمناسبة احياء الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية أن “ثورة الأول من نوفمبر 1954 في الجزائر ستبقى “محطة مضيئة في تاريخ الجزائر والمنطقة ونبراسا ملهما للأجيال القادمة”.

كما أكّد الشاهد على أهمية “مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين ومواصلة تنمية المناطق الحدودية “مجدّدا الحرص على “تنفيذ كل الاتفاقيات والتوصيات المنبثقة عن الدورة الأخيرة للجنة الكبرى المشتركة التونسية – الجزائرية”.

وأشاد الشاهد، في كلمته، بمستويات التعاون بين تونس والجزائر في مجالات السياحة والطاقة والتعليم والخدمات والاستثمار وغيرها مجدّدا حرص تونس على “مزيد تطوير هذا التعاون وتوسيع نطاقه في ظل الإمكانيات الكبيرة والواعدة”، حسب تعبيره.

وأكد في ذات الصدد الحرص على “العمل سويا مع الأشقاء الجزائريين من اجل مواصلة أواصر الأخوة والتعاون للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى “مستويات ارفع من الشراكة الاستراتيجية لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين “.