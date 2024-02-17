رئيس الحكومة التونسي يستقبل عطاف بأديس أبابا

إِستُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا من قبل رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية، أحمد الحشاني.

وجاء ذلك على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، في أشغال الدورة العادية الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وحسب بيان الوزارة اللقاء كان فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون والشراكة المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والإشادة بالزخم المتزايد الذي تشهده في الفترة الأخيرة تجسيدا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد.

كما أشاد الطرفان خلال اللقاء بالوتيرة المطردة التي تعرفها عملية متابعة وتنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة للجنة المشتركة العليا الجزائرية – التونسية التي انعقدت بالجزائر شهر أكتوبر 2023.

وكذا بمحتوى ورقة الطريق الطموحة التي اعتمدها وزيرا داخلية البلدين يوم 30 يناير 2024 بمناسبة التئام الدورة الأولى للجنة الثنائية الخاصة بتنمية وترقية المناطق الحدودية”.

كما كانت مستجدات حرب الإبادة المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني جانبا من اللقاء. بالإضافة إلى بحث سبل مواصلة تعبئة الجهود الدولية لوقف العدوان الصهيوني.