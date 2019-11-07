رئيس الحكومة التونسي يشرع في زيارة إلى الجزائر

شرع، اليوم الخميس، رئيس الحكومة التونسي، والمبعوث الخاص للرئيس قيس السعيد، في زيارة رسمية إلى الجزائر.

وكان في استقبال يوسف الشاهد، في مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول نور الدين بدوي، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

ومن المنتظر أن يلتقي الشاهد، برئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وتسليمه رسالة خاصة من الرئيس قيس سعيد.

وجاء في فحوى بيان الرئاسة التونسي، أن الرئيس التونسي يتطلع إلى زيارة الجزائر في الفترة القريبة القادمة.

وتأتي الزيارة الرسمية، بيوم واحد إلى الجزائر لتؤكد الطابع المتميز للعلاقات الأخوية بين الجزائر وتونس.

بالإضافة إلى الإرادة القوية للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة.