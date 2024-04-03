رئيس الحكومة الفلسطينية في زيارة رسمية إلى الجزائر

من المرتقب أن يشرع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة فلسطين الشقيقة، محمد مصطفى، في زيارة رسمية إلى الجزائر.

ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية، فإن زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية إلى الجزائر ستكون بعد عيد الفطر المبارك.

هذا وكان رئيس الجمهورية قد تلقى مكالمة هاتفية من قبل نظيره الفلسطيني محمود عباس، حيث اتفق الرئيسان خلالها على زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة الفلسطينية وزير الخارجية، إلى الجزائر ، بعد عيد الفطر.

كما أعرب الرئيس الفلسطيني للرئيس تبون عن تقديره وشكره للجزائر، رئيسًا وشعبًا ودولة على كل ما تقوم به نصرة للقضية الفلسطينية ولاسيما القرار الأممي الأخير.

وبدوره أكد رئيس الجمهورية ثبات مواقف الجزائر، ومواصلة دعمها لكل الجهود الدولية، الهادفة إلى إحقاق الحقّ وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استرجاع حقوقه الشرعية. يضيف المصدر نفسه.